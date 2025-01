Fanpage.it - Medvedev spiega la vita all’avversario sconosciuto: “Se continui così avrai: soldi, ragazze, casinò”

Leggi su Fanpage.it

Daniildopo aver vinto in cinque set con il numero 418 ATP nel primo turno degli Australian Open ha cercato di far capire a Samrej come sarà la suase continuerà a giocare bene.