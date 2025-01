Lapresse.it - Medioriente, Tajani: “Momento storico. Tregua a Gaza vicina”

Leggi su Lapresse.it

“Sono lieto di ospitare il ministro Sa’ar in unper la pace in. Mi auguro che si possa essere finalmente vicini a un cessate il fuoco adopo quello in Libano” così il ministro degli Esteri Antonionella conferenza stampa a margine dell’incontro a Villa Madama a Roma con l’omologo israeliano Gideon Sa’ar. “Nei prossimi giorni sarò di nuovo in Israele e Palestina. Speriamo si apra una nuova fase per consentire la pace in tutto il” ha aggiunto il capo della Farnesina.