Lapresse.it - Medioriente: Qatar, negoziati su tregua a Gaza in fase finale

Leggi su Lapresse.it

Milano, 14 gen. (LaPresse) – “Posso confermare che i colloqui stanno procedendo al massimo livello qui a Doha mentre parliamo. Crediamo di essere stati in grado, attraverso ie tramite i nostri partner in Egitto e negli Stati Uniti, di ridurre al minimo molti dei disaccordi tra le parti. I colloqui in corso ora riguardano i dettagli finali per raggiungere un accordo”. Lo ha affermato il portavoce del ministro degli Esteri del, Majed al-Ansari, in conferenza stampa, dando aggiornamenti suiper unatra Israele e Hamas. “È molto difficile” specificare una tempistica, ha aggiunto, ma “siamo il più vicini possibile rispetto a qualsiasi momento precedente al raggiungimento di un cessate il fuoco”. “È molto importante”, però, ha precisato, “non aumentare le aspettative a un livello che non sia in linea con quanto sta accadendo sul campo in questo momento”.