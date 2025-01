Veronasera.it - Matteo Messina Denaro davanti all'Arena nel 2006. Zivelonghi: «Non sorprende»

Gli scatti in posaall'di, il boss mafioso scomparso nel settembre 2023 dopo 30 anni di latitanza, hanno fornito al Comune di Verona l'occasione per ricordare l'attenzione posta sulle infiltrazioni mafiose nel Veronese e l'impegno per contrastarne i rischi.