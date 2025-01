Oasport.it - Matteo Berrettini avanza agli Australian Open! Norrie battuto in rimonta e sommerso di ace

Dallo spavento alla gioia, da un primo set letteralmente lasciato per strada ai 32 ace per dimostrare di esserci.supera il britannico Camerone va al secondo turno degli2025: 6-7(4) 6-4 6-1 6-3 il punteggio sulla Kia Arena al termine di due ore e 56 minuti di lotta nella quale il romano è cresciuto in maniera evidente attimo dopo attimo. Adesso affronterà il temibile danese Holger Rune, vera mina vagante del torneo.Il primo set inizia conche subito va sullo 0-30, poi peròsi salva ed è anzi lui, con un doppio fallo del romano, a salire sull’1-1 15-40. Puntuale arriva il salvataggio prime e un ace. C’è lotta anche nel sesto gioco, che va ai vantaggi, ma senza altri patemi per il britannico, che poi si salva in qualche modo anche sul 5-4 per