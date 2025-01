Ilrestodelcarlino.it - "Matelica, la nave barcolla. Interverremo sul mercato"

Dopo la vittoria di Osimo, seppur sofferta, ilaveva tirato un sospiro di sollievo. Il periodo "nero" sembrava passato, anche se occorreva una conferma nel derby casalingo con il Fabriano Cerreto. Invece, non solo è mancato il "bis", ma è venuta meno anche la prestazione e si è consumata così la prima sconfitta interna della nuova gestione tecnica di mister Ettore Ionni. A parlare del difficile momento che sta attraversando la squadra è il direttore sportivo Lorenzo Falcioni, il quale si assume la responsabilità di questa situazione. "Ci metto la faccia come è giusto che sia – dice il diesse – perché certe scelte sono mie e farò del tutto per rimettere in sesto questache". Parole che lasciano subito intravedere ulteriori mosse di. Tant’è che lo stesso Falcioni conferma la supposizione: "La società farà sicuramente altri movimenti, sia in entrata che in uscita.