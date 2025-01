Quotidiano.net - Maltempo sul Tirreno cosentino: sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Salerno-Reggio Calabria

Per i danni provocati dalche sta interessando la zona del, lada questa notte fra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido, lungo la. In particolare, su alcuni tratti il forte vento ha causato la presenzadi oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le forti piogge non consentono una regolaredei treni. È in corso l'intervento di ripristino dellada parte dei tecnici di ReteItaliana. Al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l'interruzione anche della viabilità stradale. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di RFI - conclude la nota - e sulle pagine Infomobilità delle imprese ferroviarie.