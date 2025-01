Maltempo allerta meteo con neve Scuole chiuse oggi in Campania Calabria e Basilicata

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ilcontinua a imperversare sull'Italia. Temperature polari, conpossibile anche a quote basse, e forti venti si concentrano nelle aree del Sud, costringendo alcuni Comuni a chiudere anche le. L'unica Regione in cui l'è arancione è la, mentre l'avviso della Protezione Civile è giallo per, Molise .