Maignan altro erroraccio col Como E subito dopo il gol preso le immagini spaventano il Milan | Video

che preoccupano i tifosi del. Siamo a, recupero di Serie A, in scena dalle 18.45 di oggi, martedì 14 gennaio. I rossoneri,i trionfi e i fasti della Supercoppa Italiana, sono chiamati a reagire, ela brutta partita col Cagliari, un 1-1 a San Siro. E quel pareggio è stato propiziato da un errore di Mike, il portiere del, che di fatto ha (quasi) regalato il pari ai sardi. Della partita contro il Cagliari, mister Sergio Conceiçao, non ne vuole più parlare: lo ha detto chiaro e tondo, in modo brusco, nel pre-partita da, rispondendo in modo secco (a dir poco) a un giornalista di Dazn. Ecco, ora arriviamo a quelleche preoccupano i tifosi del. Siamo al 60esimo ed ecco che ilpassa in vantaggio: i padroni di casa approfittano di una prateria concessa dai rossoneri, Caqueret lancia Diao sulla destra, Theo Hernandez non si oppone ed ecco che parte un tiro rasoterra.