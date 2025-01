Tvzap.it - Lutto nella tv e nel giornalismo italiano, ci lascia per sempre un grande

tv e nel, ciperun– È morto stamattina a 94 anni Furio Colombo. Ne dà notizia la famiglia. Giornalista di primo piano, inviato Rai, editorialista de “La Repubblica”, direttore dell’“Unità”, fondatore de “Il Fatto Quotidiano”, parlamentare per tre legislature per i Ds, l’Ulivo, il Pd. Notizia in aggiornamento L'articolotv e nel, ciperunproviene da TvZap.