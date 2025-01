Fanpage.it - Los Angeles brucia, 25 morti accertati, la città si prepara a venti forti che potrebbero diffondere incendi

Leggi su Fanpage.it

Almeno 25neglidi Lose 16 dispersi. Inè emergenza sanitaria per l'aria irrespirabile.tivi in corso per contrastare ipiùdei prossimi giorni: "gli".