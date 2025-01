Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Importante aver vinto senza aver espresso il mio miglior tennis”

Leggi su Oasport.it

Vincere e sapersi “sporcare”. Non è una cosa semplice per uno come, giocatore distiloso, che quando non è nel pieno della propria ispirazione fa più fatica. Nel derby tricolore contro Matteo Arnaldi, primo turno degli Australian Open 2025, la partita non è stata bella, anzi piuttosto brutta e il toscano l’ha spuntata in quattro set col punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-3.“Si poteva immaginare che non sarebbe stata un bel match. C’era tanta tensione e con Matteo ci conosciamo da una vita, c’è un legame che dura da molti anni. Non era facile giocare in un contesto nel quale io ho sempre fatto fatica e il livello di fiducia non era così alto“, ha raccontatoin conferenza stampa.“Il sorteggio purtroppo ha portato a questo incrocio ed è stato un confronto molto duro.