Thesocialpost.it - Lomazzo, incidente e auto in fiamme in A9: vigili del fuoco in azione

Leggi su Thesocialpost.it

Alle 20:30 di lunedì 13 gennaio, ideldi Saronno sono intervenuti sull’strada A9, in direzione nord, nei pressi dell’uscita di. L’ha coinvolto duemobili, una delle quali ha preso. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. La situazione è stata messa in sicurezza e il traffico ripristinato alle 21:50.L'articoloinin A9:delinproviene da The Social Post.