Fanpage.it - Lo scudo penale non sarà nel ddl Sicurezza: cosa vuole fare il governo per tutelare le forze dell’ordine

Leggi su Fanpage.it

Non uno, ma uno stop all'automatismo dell'iscrizione automatica nel registro degli indagati del militare. Fonti dihanno precisato che in ogni caso la misura per proteggere ledell'ordine dalle indagini per azioni commesse in servizio non dovrebbe essere inclusa nel ddl