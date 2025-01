Anconatoday.it - Lo scoprono con hashish, anfetamine e cocaina: l'area di spaccio vicino ad un campetto da calcio

ANCONA - Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato di Ancona ha arrestato un 26enne marocchino trovato in possesso di droga e denaro, nascosti in un sacchetto con del cibo. L’intervento è avvenuto al Parco della Pace, in via Ragusa, dove gli agenti hanno notato uno strano via vai nei pressi.