Pianetamilan.it - Liverpool-Accrington 4-0, il primo gol di Chiesa con i ‘Reds’ | VIDEO

Sabato ilha battuto per 4-0 l'in F.A. Cup:gol, con la maglia dei Reds, per l'italiano Federico. IlFedericoin gol con ilin F.A. Cup. Mentre diversi club lo tengono d'occhio e pensano di riportarlo in Serie A durante il mercato invernale, l'italiano segna per la prima volta con la maglia dei 'Reds': guarda ildella sua rete nel 4-0 interno contro l'Stanley, 19° (su 24) in League Two