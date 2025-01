Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2025 in DIRETTA: Ljutic sfida Rast, Brignone diretta interessata. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA PRIMA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladellofemminile di(Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-.Dopo le gare veloci di St. Anton con una grande Federica, si passa alla disciplina tecnica sulla splendida pista intitolata a Hermann Maier. Ci attende una gara assolutamente avvincente, con un duello che sembra potersi configurare. La prima manche prenderà il via alle ore 17.45, quindi alle ore 20.45 si chiuderà con la seconda e decisiva. Due saranno le grandi favorite della gara odierna Camillee Zrinka, le atlete finora più costanti all’interno della stagione in assenza di Mikaela Shiffrin.