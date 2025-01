Oasport.it - LIVE Paolini-Wei, Australian Open 2025 in DIRETTA: debutta la n.4 del mondo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno deglitra Jasminee la cinese Wei Sijia. Nessun precedente tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che sfiderà al secondo turno una tra la messicana Renata Zarazua e l’americana Taylor Townsend., ventottenne di Castelnuovo della Garfagnana, avvia la stagione dopo aver rappresentato l’Italia nella United Cup che ha aperto il. La toscana, finalista al Roland Garros ed in quel di Wimbledon, oro Olimpico a Parigi in coppia con l’amica e collega Sara Errani nel 2024, è chiamata all’annata della conferma. Nella fase a gironi della United Cup ha piegato agevolmente dapprima la svizzera Belinda Bencic, poi la francese Chloe Paquet, chiudendo con la netta sconfitta contro la ceca Muchova.