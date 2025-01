Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi, Australian Open 2025 in DIRETTA: sempre meno al derby azzurro!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:10 Eva Lys (GER) domina il 1° set per 6-2 contro Birrell (AUS). Ricordiamo che è entrata al posto di Anna Kalinskaya.04:43 Matteo Berrettini torna a vincere in Australia! Batte Norrie 3-1 e sfiderà Rune o Zhang. Adesso Lys-Birrell poi!!Incerto ed affascinante ilche ci appresteremo a raccontarvi nel corso della mattinata italiana con la classicatestuale, per non perdersi neanche un punto del match di 1° turno deglitra Lorenzoe Matteo.Se da un certo punto di vista dispiace che due esponenti italiani di rilievo debbano affrontarsi all’esordio nel primo Slam della stagione, da un lato potrebbe essere una bella occasione per vedere un match intenso e spettacolare. Effettivamente, la partita tra il toscano e il ligure si preannuncia aperta ad ogni tipo di scenario.