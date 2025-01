Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 4-6, 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: toscano ripreso, si torna ‘on serve’ nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Esce di non molto il contropiede di rovescio di.15-30 Servizio vincente.0-30 Doppio fallo (11°).0-15 Passa in due tempie parte bene nell’ottavo game.3-4 Ed eccolo! Risposta nei piedi di dritto dipoco ha potuto con il controbalzo.40-30 Gran risposta diin tuffo di dritto, poi la chiusura e l’urlo. Preoccupato.30-30 Bellissimo punto! Finalmente decolla il derby! Splendido scambio di tocco dei due,risolve con un rovescio in allungo in controbalzo sulla riga su cuiarriva ma mette in rete il dritto.30-15 Ace (4°)! Rarissimo!15-15 Prima vincente.0-15 Fuori di poco il rovescio lungoriga di.4-2 Back difensivo insidioso che dà il punto ad, seppur inmente.