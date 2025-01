Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: avanti il ligure senza break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Ancorail.40-15 Servizio in kick a segno.30-15 Servizio e rovescio.15-15 Vincente di dritto inside in!15-0 Prima vincente.2-2 Slice che dà il punto a.A-40 Gratuito di dritto del.40-40 Servizio in kick sulla riga e punto diretto.40-A Lungo il rovescio coperto del toscano, prima palla.40-40 Sul nastro lo slice di.40-30 In rete il rovescio di.30-30 Sorpreso ancoradalla risposta veloce di.30-15 UUH! Meravigliosa volèe alta di rovescio del toscano!15-15 Perde in lunghezza il dritto.15-0 Ace (1°).1-2 Restanel set d’apertura.40-30 Lungo il dritto del.40-15 Splendida palla cortalontanissimo30-15 Doppio fall (1°).