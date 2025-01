Oasport.it - LIVE Italia-Tunisia, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri tornano dopo 28 anni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la prima giornata del gruppo B del preliminary round deiditrauna lunghissima attesa di 28glia giocare nella manifestazione iridata al termine di una stupenda fase di qualificazione. Gruppo B che vede al via anche Danimarca ed Algeria. Le migliori tre di ogni raggruppamento passeranno alla fase successiva, e dunque una singola vittoria può risultare già decisiva.Gli uomini di Riccardo Trillini dovranno dare tutto nei primi due appuntamenti, prima della sfida quasi proibitiva contro i danesi. Ebner dovrà chiudere ancora una volta la porta infondendo sicurezza nei giocatori di movimento. Fondamentale il lavoro delle ali, con l’esperienza di Dapiran e l’estro di Bronzo armi da sfruttare a dovere.