Oasport.it - Lindsey Vonn e il feudo Cortina d’Ampezzo: fa paura a tutte sulla pista dove ha segnato un’era

Leggi su Oasport.it

sta tornando grande e fa: la statunitense gara dopo gara sta mettendo dentro sempre più risultati ed è già a un livello incredibile. Tornata in Coppa del Mondo all’età di 40 anni, la regina della velocità a Sankt Anton alla seconda e terza gara dal ritorno nel circuito maggiore dopo oltre cinque anni è arrivata sesta in discesa e quarta in superG.Ma ora arriva l’Olympia delle Tofane a, ladha fatto segnare. 12 vittorie in questo contesto a partire dal 2008, quando dominò per dispersione la discesa libera con 83 centesimi di vantaggioseconda classificata. Poi è arrivata la doppietta nel 2010 con il successo in superG davanti a Fabienne Suter e in discesa davanti a Maria Riesch.Poi un’altra doppietta nel 2011 con la vittoria in superG davanti a Paerson e sempre in supergigante per appena cinque centesimi davanti a Riesch.