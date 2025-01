Europa.today.it - L'era Ancelotti al Real Madrid potrebbe finire presto

Leggi su Europa.today.it

La storia d'amore tra ile Carloessere ai titoli di coda. La sconfitta nel Clasico contro il Barcellona nella finale di Supercoppa Spagnola per 5-2 non è piaciuta ai vertici dei blancos, a oggi il tecnico italiano non è a rischio, ma dalla Spagna arrivano voci di.