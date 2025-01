Ilgiorno.it - Legnano, in ospedale un multi prelievo di organi e tessuti da donatore a cuore fermo

(Milano), 14 gennaio 2025 - È stato eseguito nelle scorse ore all’diundida. Il delicatissimo intervento ha preso il via nella mattinata di ieri ed è terminato nella notte, e ha permesso di prelevare il(per la prima volta ada paziente a), i reni e alcuni. Il paziente/era giunto nei giorni scorsi al pronto soccorso diin condizioni gravissime ed è stato ricoverato in terapia intensiva. I medici hanno compiuto ogni sforzo possibile per rianimarlo ma la situazione si è presto rivelata irreversibile. L’uomo, in vita, aveva espresso il consenso alla donazione deglie la famiglia ha voluto rispettare e condividere questo importante gesto di generosità. Nel rispetto delle indicazioni normative e dei parametri clinici, ieri mattina si è resa possibile la procedura di espianto.