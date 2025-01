Lapresse.it - Lazio, Bernabè posta video della protesi al pene: il club lo licenzia

Laha deciso di interrompere ogni rapporto con Juan, falconierecelebre aquila Olimpia, che dopo essersi fatto impiantare unaalavrebbeto alcune immagini facendo esplodere la polemica sui social.“La S.S.S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e indel sig. Juane nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento – spiega ilcapitolino in una nota – La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell’aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell’aquila, a un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto“.