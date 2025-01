Bresciatoday.it - L'azienda ha chiuso a fine anno, in 40 senza lavoro: operai fuori dai cancelli

Non è ancora un licenziamento, ma poco ci manca: un trasferimento coatto a 250 km di distanza, fino a Milano, per i 40 lavoratori della Lgt Italia di Padova e che per questo lunedì hprotestatodalla sede di Brescia, in Via Fura, dove si trova il quartier generale della srl.