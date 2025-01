Ilrestodelcarlino.it - Lavori, rotta tubatura: fuga di gas e paura

I vigili del fuoco ieri sono intervenuti intorno alle 11,30 in via Piandelmedico a seguito di unadi gas che si è verificata in seguito alla rottura di unadi media pressione durante deidi scavo. La squadra di Jesi ha delimitato l’area interessata, chiudendo la strada con l’apposito nastro segnaletico. Hanno inoltre fornito assistenza alla ditta del gas fino alla chiusura della falla e al ripristino della fornitura. Sono state diciotto le famiglie rimaste senza gas per circa tre ore. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità.