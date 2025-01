Lapresse.it - Latina: donna sbranata e uccisa, padrone cani indagato per omicidio colposo

Roma, 14 gen. (LaPresse) –e mancata custodia di animali. Sono le accuse con cui la procura della Repubblica di, ha iscritto sul registro degli indagati il proprietario deiche, in via del Piccarello a, hanno sbranato e ucciso Patricia Masithela, la ragazza di 27 anni originaria della Nigeria. Uno dei due Pittbull è stata abbattuto con un colpo di pistola da uno dei poliziotti intervenuti nella villa dove è avvenuta la tragedia. La vittima, secondo quanto ricostruito dalla polizia della questura diè stata aggredita nella notte tra domenica e lunedì, e le grida di aiuto mentre venivadaisono state avvertite dai vicini che hanno chiamato il 113. Oggi l’uomo, che al momento del fatto non era in casa, si è presentato in questura con l’avvocato difensore, dove è stato denunciato.