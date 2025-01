Tg24.sky.it - Latina, donna sbranata da branco di cani: chi era Patricia Masithela

Nella notte tra domenica e lunedì, unaè stata aggredita e uccisa da undinella periferia di. La vittima è, 27enne, ex barista in un locale della zona. Secondo le prime ricostruzioni, la, di origini sudafricane e madre di un bambino di sei anni, è stata assalita da undinel giardino di una villetta abbandonata in via Piccarello, di proprietà di un suo amico.