.com - Lastra a Signa: incastrato col piede nella motozappa mentre lavora nel campo

Leggi su .com

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, 14 gennaio 2025, a(Firenze), in via del Piano, per soccorrere un uomo ferito con unadurante lazione del proprio terrenoL'articolocolnelproviene da Firenze Post.