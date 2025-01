Laverita.info - La Wada «ossessionata» da Sinner presa a pallate da Usa e Navratilova

Leggi su Laverita.info

La leggenda del tennis spara a zero sull’Antidoping: «Il sistema è marcio. Se la prendono con l’italiano per una contaminazione quando con i cinesi positivi non fecero nulla». Washington congela i fondi all’Agenzia.