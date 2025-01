Veneziatoday.it - La vede sola, le strappa il cellulare e si dilegua: anziana scippata in centro

Leggi su Veneziatoday.it

Non ha più il suo telefonino, è amareggiata. Oltre ad aver subito un danno si è anche molto spaventata l'che lunedì sera verso le 20 è statadelmentre camminava a piedi tra via Bisti e via Milano, all'altezza del quartiere Altobello. Era, a piedi, un giovane.