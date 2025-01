Romatoday.it - La storia di Simona, morta dopo aver assunto droga al suo compleanno. Chiesto ergastolo per il compagno

Michelangeli èa 41 anni il 18 gennaio di due anni fa. Il suo cuore ha cessato di battereun'overdose e un'agonia di quasi tre giorni in un appartamento in via Baccio Baldini, a Marconi, quartiere della zona sud di Roma. A ucciderla, secondo la ricostruzione della procura.