Romatoday.it - La Sorianese si tuffa nel calciomercato, è ufficiale l'ex Siena

Leggi su Romatoday.it

Nuovo acquisto in casa, che rinforza la sua prima squadra con l'acquisto di Gabriele Baldari. Il classe 2005 è in arrivo dopo l'ultima esperienza nel, dove si è disimpegnato come centrocampista. Serie D gironi E-F-G, i risultati della diciassettesima giornata: l'Ostiamare si.