La prigione di questo secolo | La stupidità umana

Le radici culturali della crisi del nostro tempo sono lontane e legate al campo della speculazione che a partire daldei lumi, l’illuminismo, ha affermato la razionalità dell’uomo al di sopra del suo essere anche sentimento. Il sapere razionale diventa il sapere tecnico a cui si affida un futuro ed una felicità che un tempo erano mediate dalla componente emozionale.Il sapere tecnico affermatosi accetta solo una verità che sia misurabile ed in questa accezione la verità dei sensi ha tale qualifica ma non la sfera delle emozioni. La cultura ha separato definitivamente, per dirla con Pascal, l’esprit de finesse dall’esprit de geometrie. L’uomo si stacca dalla sua anima e diventa oggetto misurabile. L’evoluzione del pensiero speculativo ha preparato il cambiamento del modello socioculturale attuale di cui ci troviamo prigionieri.