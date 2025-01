Quotidiano.net - La Perla: vendita unitaria degli asset per rilanciare il marchio Made in Italy

Leggi su Quotidiano.net

Tutti glidel gruppo La, a partire dale dallo stabilimento bolognese, saranno vendutimente a un unico acquirente. Lo prevede l'accordo raggiunto tra i commissari di LaManufacturing (in amministrazione straordinaria), i curatori di LaItalia e LaGlobal Management Uk (in liquidazione giudiziale) e i liquidatori inglesi di quest'ultima azienda. L'intesa è stata annunciata dal Mimit in seguito a un tavolo tenutosi oggi a Roma alla presenza dei sindacati. Prossimamente sarà pubblicato un avviso finalizzato alla ricerca di un acquirente interessato alla reindustrializzazione. "Siamo riusciti a conseguire un risultato tutt'altro che scontato, destinato a diventare un caso che farà scuola". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Il ministro, che oggi ha presieduto l'incontro tra le parti, ha espresso "grande soddisfazione per questo significativo accordo, per il quale desidero ringraziare i commissari italiani e i liquidatori italiani e britannici, che ci permetterà di tenere uniti ilcon le competenze dei lavoratori".