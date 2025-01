Today.it - La nuova corsa alla Luna tra Stati Uniti e Cina

Che lingua parlerà il prossimo essere umano che metterà piede sulla? Per ora, la sfida è aperta: gli americani sulla carta sarebbero in vantaggio, non solo perché sono gli unici ad esserci già, ma anche perché il loro programma Artemis prevede la prima missione con equipaggio nel 2027.