Agi.it - La Juve infila il tredicesimo pareggio e l'Atalanta si allontana dal Napoli

AGI - Finisce 1-1 la sfida trantus, recupero della 19esima giornata di campionato. Tante le occasioni per entrambe le squadre, decidono le reti di Kalulu e Retegui. Altroper lantus, ilstagionale, terzo consecutivo per i bergamaschi che sabato affronteranno ilin un altro scontro diretto. Gasperini non ha rischiato dal primo tempo Retegui, rientrato dopo un problema muscolare. In campo invece Djimsiti nonostante i dieci punti di sutura, per preservare Hien dall'eventuale squalifica. Motta (squalificato, al suo posto il vice Hugeux), ha schierato una sorta di 4-2-4, con Yildiz e Nico Gonzalez a sacrificarsi in entrambe le fasi. Il primo tempo è scivolato via sul filo dell'equilibrio, Lookman ha provato in paio d'occasioni a sorprendere Di Gregorio, ma in entrambe le occasioni il portiere bianconero ha risposto presente.