Linkiesta.it - La battaglia dei tecnoligarchi contro l’Ue è appena iniziata

Leggi su Linkiesta.it

Sottoposti come siamo a un bombardamento costante di insensatezze sempre più grottesche, è probabile, è umano, è persino auspicabile che abbiate già dimenticato la disfida dei tecnomiliardari. Mi prendo dunque volentieri – perché dovrei soffrire solo io? – il compito di ricordarvelo. Estate 2023. Attraverso un breve scambio di tweet, post, icsate sui rispettivi social network, Elon Musk sfida Mark Zuckerberg a un combattimento «nella gabbia», come usa negli incontri di arti marziali miste tanto cari alla nuova destra trumpiana.Trattandosi chiaramente di una smargiassata da b-movie americano, i vertici del governo italiano non tardano a scendere in campo, offrendo il nostro paese come teatro dello storico evento. Gennaro Sangiuliano, allora ministro della Cultura (lo so, lo avevate rimosso, è umano anche questo), assicura via X di avere avuto una «lunga e amichevole conversazione con @elonmusk su un grande evento di evocazione storica» e poco dopo è lo stesso Musk, sempre su X, a dichiarare: «Ho parlato con la presidente del Consiglio italiana e con il ministro della Cultura».