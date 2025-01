Ilpiacenza.it - La Bakery Piacenza attende Crema per non fermarsi

Dopo i sorrisi per le vittorie a scandire l’inizio di questo 2025 contro Fiorenzuola e Saronno, laè salita a quota 16 punti in classifica ma è anche chiamata a scendere di nuovo in campo per la ventunesima giornata del campionato di Serie B Nazionale. Si tratta del turno.