Calcionews24.com - Kolo Muani Juve affare fatto: i dettagli sul trasferimento del francese

Leggi su Calcionews24.com

allain dirittura di arrivo: ilarriverà in bianconero dal PSG: isulle tempistiche e sulla formulasarà un nuovo attaccante bianconero. Come scoperto dalla redazione dintusnews24.com laha chiuso l’col PSG:arriverà a Torino questa settimana in prestito secco senza possibilità di riscatto. L’attaccante .