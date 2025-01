Ilnapolista.it - Kike Salas, difensore del Siviglia obiettivo di mercato della Lazio, arrestato per scommesse illegali

centrale deldiè statomartedì dalla polizia con l’accusa di aver preso cartellini gialli in modo che le persone intorno a lui potessero vincere soldi con le. Lo riporta El Confidencial che parla di un’indagine “per un reato di frode condotta dal tribunale di Morón de la Frontera“.L’diperIndagati anche altre due persone, che farebbero parte dell’ambiente di fiducia delle giovanili del Nervion, “per i quali, presumibilmente, il calciatore avrebbe acconsentito a forzare i cartellini gialli nelle partite ufficiali di campionato in modo che i suoi amici piazzavano lesapendo in anticipo cosa sarebbe successo sul campo di gioco“.Marca aggiunge:“Tra la 30a e la 38a giornata del campionato,ha visto sette cartellini gialli, molti dei quali nei minuti finali delle partite, diventando il giocatoreLiga con più cartellini gialli in quel tratto di stagione e saltando una partita somma di ammonizioni“.