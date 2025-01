Kate | Sono in remissione dal cancro

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.25 La principessa del Galles,Middleton, è in rermissione dal. Lo ha annunciato lei stessa con una dichiarazione pubblicata sull'account X di Kensington Palace e firmata 'C', come Catherine, cioè. La principessa ha ringraziato di cuore quanti hanno sostenuto lei e il marito principe William. "E' un sollievo che ilsia in. Resto concentrata sulla ripresa", afferma. "La cura e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da pazientestati eccezionali".