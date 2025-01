Vanityfair.it - Kate Middleton visita il Royal Marsden Hospital, dove è stata in cura per il cancro

Per il suo primo impegno del 2025, la principessa si è recata a sorpresa presso la struttura londinese, rivelando che proprio lì - lo scorso anno - ha ricevuto i trattamenti per combattere la malattia: l’occasione perfetta per ringraziare lo staff sanitario e dare supporto agli altri pazienti