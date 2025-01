Kate Middleton "Sono in remissione dal cancro"

Leggi su Ildenaro.it

LONDRA (ITALPRESS) – “E’ un sollievo essere ora ine rimango concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia ricevuto una diagnosi disaprà, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l’ora di un anno appagante. C’è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”. Lo scrive sui social la principessa del Galles,, in merito alle sue condizioni di salute, dopo essere stata in visita all’ospedale che l’ha seguita nei suoi trattamenti contro il tumore, il Royal Marsden di Londra.“Volevo cogliere l’occasione – aggiunge – per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l’anno appena trascorso. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente al fianco di William e me mentre affrontavamo tutto.