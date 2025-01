Lapresse.it - Kate Middleton, la principessa visita l’ospedale dove è stata curata per il cancro

Leggi su Lapresse.it

si è recata personalmente inal Royal Marsden Hospital, nella zona ovest di Londra, per ringraziare il personale delin cui èper un. Ladel Galles ha incontrato il personale medico, ringraziandolo per le cure e la compassione ricevute, e ha parlato con i pazienti affetti da.Un portavoce di Kensington Palace ha affermato: “Laha voluto intraprendere questasia per dimostrare la sua gratitudine all’incredibile team, sia per sottolineare l’eccellenza mondiale nell’assistenza e nei trattamenti forniti dal Marsden”. “Entrare dall’ingresso principale, dopo aver fatto tante visite tranquille e private, è davvero piacevole”, ha evidenziato la stessa. È passato quasi un anno da quando furono rivelati per la prima volta i problemi di salute della, con l’annuncio, lo scorso gennaio, di un intervento chirurgico addominale.