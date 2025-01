Quotidiano.net - Italia: prezzi dell'energia tra i più alti in UE, nonostante sviluppo eolico e solare

"Tasse elevate sull', forte dipendenza dai combustibili fossili e interconnessioni di rete limitate" sono tra le cause che portano l'ad affrontare "elevati". Lo scrive la Commissione europea in una scheda dedicata al Paese allegata a uno studio sull'andamento'industria manifatturiera a zero emissioni nei Paesi membri pubblicato oggi. "Sebbene i"per l'uso commerciale siano inferiori a quelli per l'uso residenziale, sono comunque tra i più'Ue", osserva Bruxelles, valutando invece positivamente lodinel Paese.