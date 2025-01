Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo investe in bitcoin. Il ceo Messina: “Siamo i primi, ma è un test”

Milano, 14 gennaio 2025 –ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel mercato delle criptovalute. La principale banca italiana ha comprato 11per un controvalore attorno al milione di euro. A spiegare l'operazione è lo stesso consigliere delegato e amministratore delegato Carlo, parlando a margine della presentazione del rinnovo dell'accordo trae Confindustria su transizione 5.0 e intelligenza artificiale. "Noila prima banca italiana" ad aver investito in, "ormaileader europeo in termini di market cap. Quindi non dovrebbe stupire se facciamo quello che fanno tutte le altre banche nel mondo. Peraltro sono importi limitatissimi, perché abbiamo 100 miliardi di euro di portafoglio titoli, quindi un milione di euro è un esperimento, è un".