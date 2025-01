Inter-news.it - Inter-Bologna per il -1 dal Napoli! La probabile formazione di Inzaghi

si scontreranno questo mercoledì alle ore 20.45 a San Siro. In programma il recupero della diciannovesima giornata di campionato, ladi Simone.ASSENZE – Simoneha scelte limitate in occasione del recupero della diciannovesima giornata di campionato che vedrà impegnata la suacontro il. Mancheranno Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan a centrocampo, mentre in difesa tornerà Francesco Acerbi ma non dal primo minuto sicuramente. A sorpresa potrebbe tornare titolare Davide Frattesi, che prenderà il posto di Piotr Zielinski rispetto a Venezia. Il giocatore che ha chiesto la cessione si trova bloccato a Milano, la situazione infortuni impedisce il suo addio nell’immediato. La Roma dovrà aspettare, la dirigenza prende tempo almeno fino alla fine di gennaio per disputare anche le due partite di Champions League con Frattesi.